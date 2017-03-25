Первой ракетке Бельгии грозит тюремный срок

Полуфиналистка US Open-2009 Янина Викмайер обвиняется в ряде нарушений, связанных со строительством дома в бельгийском городе Диста. По мнению обвинения, 27-летняя теннисистка не только незаконно вырубила несколько деревьев, для расширения территории, но и превысила эту самую территорию, выйдя за рамки дозволенного местным законодательством.
Янине грозит реальный тюремный срок, однако, вероятнее всего, дело ограничится денежным штрафом - говорится о сумме в 50 тыс евро.
Очередное слушание запланировано на 10 апреля.
Напомним, что бельгийская теннисистка выступает в WTA Туре с 2006-го года, и спустя уже три года сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. Уже в начале 2010-го Викмайер взобралась на двенадцатую строчку рейтинга, что стало лучшим достижением в карьере Янины.