Первой ракетке Бельгии грозит тюремный срок

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Полуфиналистка US Open-2009 Янина Викмайер обвиняется в ряде нарушений, связанных со строительством дома в бельгийском городе Диста. По мнению обвинения, 27-летняя теннисистка не только незаконно вырубила несколько деревьев, для расширения территории, но и превысила эту самую территорию, выйдя за рамки дозволенного местным законодательством.

Янине грозит реальный тюремный срок, однако, вероятнее всего, дело ограничится денежным штрафом - говорится о сумме в 50 тыс евро.

Очередное слушание запланировано на 10 апреля.

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Напомним, что бельгийская теннисистка выступает в WTA Туре с 2006-го года, и спустя уже три года сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. Уже в начале 2010-го Викмайер взобралась на двенадцатую строчку рейтинга, что стало лучшим достижением в карьере Янины.


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