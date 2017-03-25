Первой ракетке Бельгии грозит тюремный срок

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Полуфиналистка US Open-2009 Янина Викмайер обвиняется в ряде нарушений, связанных со строительством дома в бельгийском городе Диста. По мнению обвинения, 27-летняя теннисистка не только незаконно вырубила несколько деревьев, для расширения территории, но и превысила эту самую территорию, выйдя за рамки дозволенного местным законодательством.