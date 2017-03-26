Игуана стала звездой теннисного матча

 

Фото: AP/Scanpix

Матч первого круга престижного теннисного турнира категории Masters между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы в Майами был прерван из-за крупной игуаны.

Сначала ящерица расположилась на табло, но после попытки организаторов соревнования снять ее перебежала на другую часть корта. Встреча была прервана на некоторое время.

Игроки ящерицы не испугались: Хаас снимал происходящее на телефон, а Веселы переводил дух на скамейке.

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После того, как сотрудники стадиона поймали игуану, встреча продолжилась. В итоге Хаас уступил Веселы со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 5:7.


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