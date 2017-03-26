Аэропорт Мадейры переименуют в честь Роналду

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Scanpix

Торжественная церемония переименования аэропорта Мадейры (Португалия) в честь футболиста сборной страны и испанского «Реала» Криштиану Роналду состоится 29 марта, сообщает Daily Mail.

О переименовании аэропорта было объявлено в июле, он будет называться «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду». На острове также присутствуют музей футболиста и статуя в его честь.

В пятницу на фасад аэропорта уже была водружена новая эмблема аэропорта с изображением Роналду, который является уроженцем Мадейры.

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Решение о переименование аэропорта Мадейры вызвало также негативную реакцию. В частности, Департамент муниципальных властей Португалии не скрывал свое недовольство, поскольку, по мнению членов департамента, местные власти превысили свои полномочия.

Также порядка 5 тысяч жителей Мадейры подписали петицию против переименования аэропорта.

Роналду стал не первым футболистом, в чью честь переименован аэропорт. Ранее аэропорт в Белфасте был назван именем нападающего «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста.

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