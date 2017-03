Немецкие футболисты побили свой рекорд в отборочной кампании мундиалей

В составе бундестим дубль оформил Андре Шюррле (19', 81'), по мячу забили Томас Мюллер (36') и Марио Гомес (45').

Азербайджан стал первой сборной, которой удалось поразить ворота Германии в рамках нынешнего квалификационного турнира. Гол на счету Дмитрия Назарова (31').

5 – This is the best start into a WC qualification for @DFB_Team_EN. Germany won all of their 5 games and scored 20-1 goals. Record. #AZEGER pic.twitter.com/BrqaM8RfvB— OptaFranz (@OptaFranz) 26 марта 2017 г.