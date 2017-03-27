Немецкие футболисты побили свой рекорд в отборочной кампании мундиалей

Сборная Германии на "Евро-2016"
 

Сборная Германии на "Евро-2016". Фото: EPA/LETA

Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Азербайджана со счетом 4:1 в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

В составе бундестим дубль оформил Андре Шюррле (19', 81'), по мячу забили Томас Мюллер (36') и Марио Гомес (45').

Азербайджан стал первой сборной, которой удалось поразить ворота Германии в рамках нынешнего квалификационного турнира. Гол на счету Дмитрия Назарова (31').

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Немцы возглавляют группу С, одержав пять побед в пяти матчах с разницей мячей 20:1. Это лучший результат в истории бундестим на старте отборочной кампании мундиаля. Предыдущий рекорд (+16) датировался 1981 годом и принадлежал еще команде ФРГ.

В другом матче дня сборная Англии переиграла команду Литвы со счетом 2:0. В составе родоначальников футбола отличились Джермейн Дефо (21') и вышедший на поле вместо него Джейми Варди (66').


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