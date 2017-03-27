Чемпионат Украины по футболу - один из самых грубых в Европе

Футбольная обсерватория CIES сравнила средние показатели желтых и красных карточек в разных чемпионатах Европы.

Украинская Премьер-лига - один из самых грубых чемпионатов в Европе. Такие данные опубликовала футбольная обсерватория CIES, исследовав средние показатели показанных желтых и красных карточек в европейских чемпионатах.

Самым грубым оказался чемпионат Греции, где в среднем за матч арбитры показывают 5,52 карточки. Вторым в рейтинге является чемпионат Румынии, а третьей идет украинская Премьер-лига. В нашем чемпионате арбитры в среднем показывают 5,41 карточек за матч - 5,21 желтых карточек и 0,2 красной карточки за матч.

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CIES отмечает, что больше всего карточек показывают арбитры в Южной и Восточной Европе, тогда как в Северной части континента это показатель меньше всего.

Также интересной является факт, что в Англии судьи реже среднего показателя показывают красные карточки, тогда как во Франции при небольшом количестве желтых карточек, часто арбитры удаляют футболистов.

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