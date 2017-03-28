Бартулис не поможет сборной Латвии на чемпионате мира

Оскар Бартулис
 

Оскар Бартулис. Фото: LETA

Латвийский защитник Оскар Бартулис не успеет выздороветь до начала чемпионата мира и не примет участие в турнире.

Бартулис в своей последней игре сезона, когда его клуб «Адмирал» из Владивостока в шестой игре четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду» со счетом 0:2, на последней минуте после столкновения с противником заработал сотрясение мозга и серьезную травму лодыжки.

«Восстановление не шло так быстро, как хотелось бы. Был один срок выздоровления, теперь уже второй, который также может измениться», - сказал Бартулис. Изначально был предусмотрен реабилитационный период длиной 6-8 недель, однако спортсмен больших улучшений не чувствует, лечиться придется дольше.

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Отметим, что Бартулис не помогал своей сборной на чемпионатах мира с 2012 года.

Кроме Бартулиса, сборной Латвии из-за травм не смогут помочь Микелис и Кришьянис Редлихсы. В свою очередь капитан команды Каспар Даугавиньш, восстанавливающийся после перелома руки, может начать тренировки уже на этой неделе.

В рамках подготовки к чемпионату мира сборная Латвии проведет десять проверочных игр. Первые матчи состоятся уже в конце этой недели в «Арена Рига» - Латвия встретится с так называемой олимпийской сборной России. Затем 7 и 8 апреля в рамках Евровызова в Даугавпилсе пройдут матчи против белорусов.

После этого 14 и 15 апреля на выезде наша сборная сыграет со Швецией, 21 и 22 апреля в «Арена Рига» состоятся игры с Францией, а 30 апреля и 1 мая пройдут выездные матчи в Германии.

На чемпионате мира в Кельне в подгруппе А Латвия встретится с Россией, США, Швецией, Словакией, Германией, Данией и Италией.

6 мая в 13:15 Латвия сыграет с Данией, 7 мая в 21:15 - со Словакией, 9 мая в 17:15 - с Италией, 11 мая в 21:15 - со Швецией 13 мая в 13:15 - с США, 15 мая в 21:15 - с Россией и 16 мая в 21:15 - с Германией.

В прямом эфире матчи будут транслировать телеканалы TV3 и Re:TV (на латышском языке) и 3+ (на русском языке).

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