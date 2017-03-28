Главным тренером сборной Латвии по хоккею U-20 назначен Зирнис

Главным тренером сборной Латвии по хоккею U-20 в понедельник был утвержден латвийский специалист Карлис Зирнис.

С 2012 года он исполнял обязанности ассистента главного тренера сборной и работал с Тедом Ноланом, Александром Белявскисом и Леонидом Бересневым.

В 2015 и 2017 годах он также работал помощником главного тренера юниорской сборной Латвии. Сейчас специалист - главный тренер клуба NAHL «Mudbugs».

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В карьере игрока Зирнис выступал на чемпионатах мира за сборные Латвии U-18 и U-20.

Как уже писал Русский TVNET, сборная Латвии по хоккею U-20 в январе этого года на чемпионате мира во втором матче за сохранение места в высшем дивизионе со счетом 1:4 уступила Финляндии и вылетела в группу А первого дивизиона.

В серии до двух побед Латвия уступила финнам 0-2, так как первый матч завершился поражением со счетом 1:2.

Латвийская юниорская сборная сыграла в высшем дивизионе после трехлетнего перерыва, однако на проходящем в Канаде чемпионате проиграла все шесть игр. Таким образом, в следующем сезоне команде придется играть на уровень ниже, тогда как в высший дивизион поднялась сборная Белоруссии.

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