Главным тренером сборной Латвии по хоккею U-20 назначен Зирнис

Карлис Зирнис
 

Карлис Зирнис. Фото: Edijs Pālens / LETA

Главным тренером сборной Латвии по хоккею U-20 в понедельник был утвержден латвийский специалист Карлис Зирнис.

С 2012 года он исполнял обязанности ассистента главного тренера сборной и работал с Тедом Ноланом, Александром Белявскисом и Леонидом Бересневым.

В 2015 и 2017 годах он также работал помощником главного тренера юниорской сборной Латвии. Сейчас специалист - главный тренер клуба NAHL «Mudbugs».

Реклама

В карьере игрока Зирнис выступал на чемпионатах мира за сборные Латвии U-18 и U-20.

Как уже писал Русский TVNET, сборная Латвии по хоккею U-20 в январе этого года на чемпионате мира во втором матче за сохранение места в высшем дивизионе со счетом 1:4 уступила Финляндии и вылетела в группу А первого дивизиона.

В серии до двух побед Латвия уступила финнам 0-2, так как первый матч завершился поражением со счетом 1:2.

Латвийская юниорская сборная сыграла в высшем дивизионе после трехлетнего перерыва, однако на проходящем в Канаде чемпионате проиграла все шесть игр. Таким образом, в следующем сезоне команде придется играть на уровень ниже, тогда как в высший дивизион поднялась сборная Белоруссии.

Еще по этой теме
Сборная Латвии U-20 по хоккею вылетела из высшего дивизиона

Сборная Латвии U-20 по хоккею вылетела из высшего дивизиона


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR

reklama.vesti.lv

Как выглядит макияж губ стоимостью 26 тысяч долларов Wo&Men

Как выглядит макияж губ стоимостью 26 тысяч долларов

Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию Showbiz

Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию

Врачи рассказали, как правильно разогревать пищу Wo&Men

Врачи рассказали, как правильно разогревать пищу

Попугай, поющий дуэтом с самим собой, позабавил Сеть Wo&Men

Попугай, поющий дуэтом с самим собой, позабавил Сеть

СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер Hi-Tech

СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер

Хоккей

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 