В Исландии через 9 месяцев после Евро-2016 зафиксирован рекорд рождаемости

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В Исландии через девять месяцев после выступления национальной футбольной команды на чемпионате Европы 2016 года установлен рекорд рождаемости. Об этом в своем Twitter сообщил Питер Асгьер — доктор, работающий в одной из клиник Рейкьявика.