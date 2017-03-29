В Германии задумались о бойкоте чемпионата мира по футболу в России

Заместитель председателя немецкой правящей парии ХДС/ХСС Михаэль Фукс допустил бойкот Германией чемпионата мира по футболу-2018 в России. Слова политика приводит Deutsche Welle.

«Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира. Неблагоприятная ситуация с общей безопасностью и соблюдением прав человека может привести к тому, что многие футбольные болельщики предпочтут не ехать в Россию на турнир», — сказал Фукс.

По словам политика,

бойкот спортивных международных соревнований должен применяться в исключительных случаях,

но Россия уже не первый год «движется в опасном направлении, а нарушение международных прав и прав человека является абсолютно неприемлемым».

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Отмечается, что причиной для обсуждения возможного бойкота чемпионата мира послужили задержания участников несогласованного антикоррупционного митинга на Тверской улице Москвы. В мероприятии, по оценке полиции, принимали участие семь-восемь тысяч человек. Около 600 участников акции протеста были задержаны.