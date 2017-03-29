Крупнейший в Балтии марафон соберет в Риге 30 тысяч участников

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka/LETA

В конце марафонской недели, 13 и 14 мая, в столице Латвии состоится Рижский марафон Lattelecom.

По прогнозам организаторов, в этом году число участников крупнейшего в Балтии праздника бега превысит 30 тысяч, заявил мэр Риги Нил Ушаков. По его словам, в прошлом году мероприятие собрало 33 тысячи участников, в том числе 8 тысяч детей.

«В прошлом году на марафон приехали туристы из 69 стран, число зарубежных участников превысило 3000. Кроме того, на каждого участника марафона приходится по 1,5 болельщика, сопровождающих его, и в Риге они проводят как минимум трое суток», - отметил он.

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Обширную двухдневную программу по сложившейся традиции в субботу утром откроет Детский день Rimi. В этом году, как и в прошлом, состоятся забеги и на мини-дистанции, и по набережной 11 Ноября, но также будут и увлекательные и познавательные задания. Каждый маленький участник вместе с друзьями и семьей сможет принять в Семейном забеге на дистанции протяженностью 3,6 км по центру Риги. Число участников забегов по набережной и в Семейном забеге ограничено 10 тысячами.

В 2017 году во время Рижского марафона Lattelecom состоится чемпионат Латвии по марафону, который впервые за всю историю чемпионата пройдет под квалификационным знаком (Bronze Label) Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Рижский марафон Lattelecom шестой год подряд выполняет все требования, чтобы получить престижную награду, которая в 2017 году будет вручена лишь 40 лучшим марафонам в мире.

Примечательно, что в Ригу возвращается чемпионат Латвии – впервые он был проведен в августе 1927 года и марафоном 2017 года отметят 90-летие проведения первого марафона. В 2017 году кроме медалей будут вручены и денежные призы за лучшие результаты. В этом году призовой фонд составляет 19 тыс. евро, что является самой большой суммой за всю историю существования марафона.

В ходе 27-го Рижского марафона Lattelecom рижане и гости столицы смогут выбрать одну из дистанций, соответствующую силам и настроению - марафонскую (42,195 км), полумарафонскую (21,0975 км), дистанцию на 10, 6 км или более короткие дистанции Детского дня Rimi.

Зарегистрироваться на все дистанции Рижского марафона Lattelecom и Семейный забег можно на сайте www.lattelecomrigasmaratons.lv, а также магазинах Sportland по всей Латвии. Регистрация будет продолжаться вплоть до самого события, однако по мере приближения дня марафона плата за участие будет постепенно расти. В настоящее время свое участие в марафоне заявили 10,5 тыс. бегунов из 48 стран мира.


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