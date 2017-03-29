Пахарь покинул пост главного тренера сборной Латвии по футболу

Marians Pahars
 

Marians Pahars. Фото: EPA/LETA

Марьян Пахарь подал в отставку с поста главного тренера сборной Латвии по футболу. Об этом сообщается на сайте организации.

Отставка тренера последовала после разромного вчерашнего товарищеского матча в Тбилиси, где сборная Латвии уступила сборной Грузии с разгромным счетом 0:5.

В ходе послематчевой пресс-конференции Марьян Пахарь заявил, что готов к отставке, а федерации надо подыскивать нового тренера для национальной команды.

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Во второй половине апреля Пахарь планирует провести пресс-конференцию, на которой аргументирует свой уход.

Информация о назначении нового главного тренера сборной Латвии по футболу в ближайшее вреся появится на домашней странички Латвийской федерации футбола.


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