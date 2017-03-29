Шарапова: «Почувствовала, что мое тело начало меня подводить»

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, как проводила время без тенниса. По словам спортсменки, она подумывала о завершении карьеры, так как тело начало ее подводить.
- Шарапова получила wild-card на Открытый чемпионат Италии 1 марта 2017 г.
- Энди Маррей призвал осложнить Шараповой задачу возвращения в рейтинг WTA 1 марта 2017 г.
- Шарапова получила Wild Card на престижный турнир в Мадриде 8 февраля 2017 г.
- Джокович пожелал Шараповой снова стать первой ракеткой мира 8 февраля 2017 г.
«В прошлом году я думала о завершении карьеры. Почувствовала, что мое тело начало меня подводить. Сейчас же моя карьера находится ближе к концу, чем к началу. Однако хочу завершить ее на своих условиях», - цитирует «Матч ТВ» интервью теннисистки агентству АР.
Напомним, что Шарапова была дисквалифицирована летом прошлого года в связи с тем, что в ее организме были обнаружены следы запрещенного препарата мельдоний. Изначально срок дисквалификации составлял два года, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил его на девять месяцев.
Возвращение россиянки в большой теннис ожидается в конце апреля на турнире в Штутгарте.
Мария отметила, что во время дисквалификации смогла пожить для себя.
«Дисквалификация помогла понять, что я могу жить без тенниса. Поняла, что у меня есть семья, с которой могу проводить время», - добавила она.Еще по этой теме