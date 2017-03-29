СКА первым вышел в финал Кубка Гагарина

 

Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Тем самым армейцы с Невы вышли в финал турнира.

В ходе матча, прошедшем в Ярославле, в команде победителей шайбы забросили Динар Хафизуллин (29-я минута) и Антон Белов (35). В составе клуба из Ярославля отличился Александр Кадейкин (37).

СКА одержал восьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу петербургского клуба.

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В финале плей-офф КХЛ СКА встретится с победителем противостояния магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса. Первый матч финальной серии пройдет 8 апреля.

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