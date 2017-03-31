Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры

Евгений Плющенко
 

Евгений Плющенко. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко сообщил, что завершил свою спортивную карьеру.

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Отвечая на вопрос журналиста «Матч ТВ» о грядущей Олимпиаде фигурист ответил: «Что касается меня, то я не поеду как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте».

«Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание.

С молодежью невозможно сейчас соревноваться — мне так кажется. Есть какой-то предел»,

— сказал Плющенко.

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Фигурист планирует заняться тренерской деятельностью в своей академии. Он не исключает, что поедет в Пхенчан со своими воспитанниками.

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