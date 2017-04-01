Российская фигуристка Медведева уверенно защитила титул чемпионки мира

В пятницу, 31 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки были разыграны медали и олимпийские путевки на Игры-2018 в женском одиночном катании. Соревнования завершились убедительной победой россиянки Евгении Медведевой, которая обновила сразу два мировых рекорда и во второй раз стала сильнейшей фигуристкой мира.

Российская фигуристка Евгения Медведева уверенно защитила в Хельсинки титул чемпионки мира в женском одиночном катании, переписав заодно два мировых рекорда.

Евгения в пятницу вечером установила новое достижение планеты в произвольной программе, набрав 154,40 балла и обновила рекорд по сумме программ (233,41).

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«Я всегда получаю удовольствие от проката. Мне нравится, что я делаю, но иногда бывают моменты, что возникают тараканы в голове, которые начинают чесать тебя изнутри и стараются помешать тебе. С ними тоже надо уметь справляться. Сегодня мне это удалось», - сказала 17-летняя Медведева журналистам.

Серебро и бронза достались канадкам Кейтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Дэйлмен (213,52) соответственно.

Другие представительницы России в Хельсинки выступили ниже своих возможностей: Мария Сотскова (190,20) расположилась на восьмом месте в итоговом протоколе, а Анна Погорилая (188,37) стала лишь тринадцатой.







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