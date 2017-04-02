Майрис Бриедис завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

 

Фото: LETA

 

В Дортмунде (Германия) ночью завершился поединок, в котором 32-летний латвиец Майрис Бриедис победил единогласным решением судей 32-летнего немца Марко Хука.

Бриедис одержал победу по решению судей, так как боксеры провели полные 12 раундов. Победу Бриедису по очкам присудили все трое судей - 116:111, 117:110 и 118:109.

Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

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Также после поединка Бриедис получит чемпионский пояс Международной боксерской организации (IBO), который до этого принадлежал Хуку.

32-летний Бриедис в своей карьере выиграл все 22 профессиональных поединка, 18 раз нокаутировав соперников.

Майрис Бриедис провел открытую тренировку

Фото: Майрис Бриедис провел открытую тренировку0


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