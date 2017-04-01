Латвийские хоккеисты проиграли олимпийской сборной России

Latvijas hokeja izlases spēlētājs Lauris Dārziņš(nr.10,balts)
 

Latvijas hokeja izlases spēlētājs Lauris Dārziņš(nr.10,balts). Фото: Edijs Pālens / LETA

Латвийская национальная сборная по хоккею, продолжая подготовку к предстоящему чемпионату мира в мае, в субботу в первом контрольном матче в «Arēnā Rīga» со счетом 0:5 (0:2, 0:3, 0:0) проиграла Российской олимпийской сборной.

Олимпийская сборная России разгромила национальную команду Латвии в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Риге, завершилась со счётом 5:0.

В первом периоде Антон Бурдасов открыл счёт, Иван Телегин увеличил преимущество россиян. Во второй двадцатиминутке Сергей Шумаков оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Анатолий Голышев. Заключительный период получился безрезультативным, вратарь Андрей Кареев провёл матч «на ноль».

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