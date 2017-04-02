Вратарь «Филадельфии» во время матча НХЛ потерял сознание, его увезли на носилках

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Чешский голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт середине первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ, когда игра проходила в зоне «Нью-Джерси», ничком рухнул на лед, напугав всех присутствующих.

Бригада медиков несколько минут пыталась привести чеха в сознание. Вскоре чех пришел в себя, но самостоятельно покинуть площадку не смог - его увезли со льда на каталке.

Позднее генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл (в прошлом вратарь, который провел 13 сезонов в НХЛ) успокоил общественность.

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«Он пришел в себя, но мы отправили его в больницу ради предосторожности, - приводит слова генменеджера официальный сайт НХЛ. - На данный момент с ним все хорошо».

Отметим, что в воротах «Филадельфии» Нойвитра сменил Энтони Столарц, а матч «Филадельфия» - «Нью-Джерси» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.


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