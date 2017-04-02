Бриедис после матча был доставлен в больницу

У латвийского боксера Майриса Бриедиса в результате медицинской проверки сразу после поединка не констатирован перелом ребер, но пережат нерв. Спортсмен чувствует себя нормально и сегодня в 17.25 рейсом из Варшавы должен прилететь в Ригу, сообщает la.lv.

«Все нормально. Были у врача, ничего не сломано, есть небольшая проблемка, но ничего серьезного. Он пропустил удар по ребрам, поэтому нерв немного зажат. Думали, что что-то более серьезное, к счастью, все супер: один момент сильно болело и предполагали, что сломано ребро. Главное, что мы - чемпионы!» - поделился тренер чемпиона Сандис Клейнс.

В больнице боксер провел 3 часа и в гостиницу попал в середине ночи. «Майрис отдыхал, а я еще раз просмотрел борьбу, чтобы понять как все смотрелось со стороны. Думаю, мы доказали, что может боксировать на мировой уровне, хотя организаторы в маленьких нюансах очень старались дать преимущества Хуку, но Бриедис со всем справился великолепно!», - заявил тренер.

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Напомним, в Дортмунде (Германия) ночью завершился поединок, в котором 32-летний латвиец Майрис Бриедис победил единогласным решением судей 32-летнего немца Марко Хука.

Бриедис одержал победу по решению судей, так как боксеры провели полные 12 раундов. Победу Бриедису по очкам присудили все трое судей - 116:111, 117:110 и 118:109.

Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

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