Бриедис после матча был доставлен в больницу

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

У латвийского боксера Майриса Бриедиса в результате медицинской проверки сразу после поединка не констатирован перелом ребер, но пережат нерв. Спортсмен чувствует себя нормально и сегодня в 17.25 рейсом из Варшавы должен прилететь в Ригу, сообщает la.lv.

«Все нормально. Были у врача, ничего не сломано, есть небольшая проблемка, но ничего серьезного. Он пропустил удар по ребрам, поэтому нерв немного зажат. Думали, что что-то более серьезное, к счастью, все супер: один момент сильно болело и предполагали, что сломано ребро. Главное, что мы - чемпионы!» - поделился тренер чемпиона Сандис Клейнс.

В больнице боксер провел 3 часа и в гостиницу попал в середине ночи. «Майрис отдыхал, а я еще раз просмотрел борьбу, чтобы понять как все смотрелось со стороны. Думаю, мы доказали, что может боксировать на мировой уровне, хотя организаторы в маленьких нюансах очень старались дать преимущества Хуку, но Бриедис со всем справился великолепно!», - заявил тренер.

Реклама

Напомним, в Дортмунде (Германия) ночью завершился поединок, в котором 32-летний латвиец Майрис Бриедис победил единогласным решением судей 32-летнего немца Марко Хука.

Бриедис одержал победу по решению судей, так как боксеры провели полные 12 раундов. Победу Бриедису по очкам присудили все трое судей - 116:111, 117:110 и 118:109.

Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

Еще по этой теме
Майрис Бриедис завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

Майрис Бриедис завоевал титул чемпиона мира по версии WBC


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Saulkrasti, 2900 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 400 EUR

reklama.vesti.lv

Создана уникальная серия фото секс-работниц Wo&Men

Создана уникальная серия фото секс-работниц

Ученые нашли след самого большого живого существа Hi-Tech

Ученые нашли след самого большого живого существа

Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад Hi-Tech

Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад

Епифанцев о том, почему его заподозрили в развращении 14-летней Showbiz

Епифанцев о том, почему его заподозрили в развращении 14-летней

11 знаменитых красавиц, которые признались, что любят женщин Showbiz

11 знаменитых красавиц, которые признались, что любят женщин

Бокс

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
http://alkoutlet.lv

Темы

 