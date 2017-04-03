Дзюба пристыдил смеющихся над Кокориным

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба ответил критикующим его одноклубника Александра Кокорина болельщикам. Слова Дзюбы приводит пресс-служба клуба.

«Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист и демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится. Многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь — все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают, спотыкаясь», — сказал Дзюба.

В воскресенье «Зенит» обыграл на выезде казанский «Рубин» со счетом 2:0 в матче 21-го тура российской премьер-лиги. Один из мячей забил Дзюба. Кокорин отметился голевой передачей.

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24 марта сообщалось, что Кокорина лишили прав на четыре месяца за езду по встречной полосе.

13 марта Кокорин не был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3). В текущем сезоне 25-летний форвард провел 20 матчей за сине-бело-голубых в российской премьер-лиге, в которых забил три мяча.