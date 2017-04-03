Футболист «Милана» забил в свои ворота ударом от боковой линии поля

Джанлуиджи Доннарумма
 

Джанлуиджи Доннарумма. Фото: REUTERS/Scanpix

На 12-й минуте матча итальянской Серии А между «Миланом» и «Пескарой» произошел курьезный эпизод: защитник «Милана» Габриэль Палетта забил мяч в ворота голкипера своей команды Джанлуиджи Доннаруммы ударом от боковой линии поля.

Палетта, действуя с опущенной головой, сильно направил мяч в строну Доннаруммы, а вратарь не смог должным образом обработать мяч и упустил его за линию ворот.

Встреча прошла в воскресенье в Пескаре и завершилась со счетом 1:1.

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