Футболист «Милана» забил в свои ворота ударом от боковой линии поля

Палетта, действуя с опущенной головой, сильно направил мяч в строну Доннаруммы, а вратарь не смог должным образом обработать мяч и упустил его за линию ворот.

Встреча прошла в воскресенье в Пескаре и завершилась со счетом 1:1.

OK Donnarumma what did you smoke? pic.twitter.com/3OdCCSMybH— Eden (@EdenDassidy) 2 апреля 2017 г.