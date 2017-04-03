WADA оправдало ямайских спринтеров, в пробах которых обнаружили допинг

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило отказ от проведения расследования в отношении спринтеров с Ямайки, в пробах которых с Олимпиады 2008 года в ходе перепроверок были обнаружены следы кленбутерола.

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В пресс-релизе WADA утверждается, что концентрация данного запрещенного вещества была минимальной и составила менее 1 нг/мл.

В субботу немецкий телеканал ARD показал очередной фильм о допинге, в котором сообщалось о выявлении кленбутерола в пробах мочи нескольких спринтеров олимпийской сборной Ямайки по легкой атлетике. Международный олимпийский комитет (МОК) знал об этом, но не начал расследование.

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WADA утверждает, что концентрация вещества находится в диапазоне возможных случаев употребления зараженного мяса.

МОК озвучил ту же позицию. Организации сочли неразумным расследовать эти случаи и просить спортсменов доказать, что обнаружение кленбутерола связано с зараженным мясом, особенно через восемь лет после его употребления.

По данным ARD, сборная Ямайки привозила на Игры своего повара, который готовил из ямайских продуктов, поэтому вероятность попадания кленбутерола в организм спортсменов этой страны через мясо крайне мала.

Кленбутерол является анаболическим стероидом, который используется для повышения производительности спортсмена посредством увеличения мышечной массы и уменьшения жировых отложений.

В конце января МОК аннулировал результат сборной Ямайки в эстафете 4 x 100 м, завоевавшей золотые медали Игр-2008, из-за положительного теста Несты Картера на запрещенное вещество метилгексанамин. Тогда олимпийской медали лишился многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, принимавший участие в эстафете.

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