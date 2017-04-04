Медведева и Ковтун вошли в состав сборной России на командный чемпионат

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с составом сборной России на командный чемпионат мира, который пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.

Как сообщает пресс-служба ФФККР, на соревнованиях World Team Trophy российскую команду будут представлять Евгения Медведева, Елена Радионова, Максим Ковтун, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

В турнире традиционно принимают участие шесть команд:

Канада, Россия, США, Япония, Китай и Франция. В каждую входят по два представителя мужского и женского одиночного катания, по одной спортивной паре и танцевальному дуэту. Россия квалифицировалась на этот турнир со вторым результатом.

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Добавим, что на завершившемся в воскресенье чемпионате мира в Хельсинки Медведева завоевала золотую медаль, а Тарасова и Морозов стали третьими в соревнованиях спортивных пар.

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