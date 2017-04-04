Фигуристка Аделина Сотникова ушла от своего тренера к Евгению Плющенко

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова прекратила сотрудничество с наставницей Еленой Буяновой и приступила к работе с Евгением Плющенко, объявившем о начале тренерской карьеры. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

20-летняя Сотникова начала работать с Буяновой в восьмилетнем возрасте. Под ее руководством она четырежды становилась чемпионкой России, выиграла два серебра чемпионата Европы, а также победила на чемпионате мира среди юниоров.

Высшим достижением Сотниковой стала победа на Олимпийских играх 2014 года.

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В текущем сезоне спортсменка не выступала из-за участия в шоу.

Буянова подтвердила, что Сотникова прекратила с ней сотрудничество.

«Да, я получила сообщение от Аделины о том, что она прекращает со мной сотрудничество», - сказала Буянова.

Сам Плющенко уже объявил, что начинает работать с Сотниковой.

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