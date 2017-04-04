Овечкин пообещал поехать на олимпиаду вопреки запрету НХЛ

4 апреля НХЛ официально объявила, что не отпустит игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что выступит на Олимпийских играх в Пхёнчхане, несмотря на запрет со стороны НХЛ, передает RT со ссылкой на издание ESPN.

«Я не изменил своего решения. Я еду на Олимпиаду. Это моя страна. Наш владелец понимает ситуацию. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде. Я жду, что договорённость всё же будет достигнута. Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Ещё ничего не ясно. Календаря следующего сезона ведь ещё нет», — заявил Овечкин.

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Напомним, 4 апреля НХЛ официально объявила, что не отпустит игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

3 апреля НХЛ объявила об отказе вести диалог об участии хоккеистов в Играх с представителями МОК и IIHF. В заявлении лиги отмечалось, что представители МОК поставили условие, согласно которому участие игроков в Играх-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018. В результате было объявлено, что календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/2018 будет составлен без учета перерыва на Олимпийские игры.

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