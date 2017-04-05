МОК лишил сборную России еще одной медали ОИ в Лондоне

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

После перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву серебряной медали Олимпийских Игр в Лондоне. По данным МОК, в допинг-пробе спортсменки в результате перепроверки обнаружили запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).

В ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики членства, и, таким образом, все российские легкоатлеты оказались отстранены от участия в международных турнирах.

В том же 2015 году МОК начал перепроверку проб, взятых во время Олимпиад в Пекине и Лондоне. В ходе перепроверок допинг-тестов комитет лишил Россию 22 олимпийских медалей Пекина-2008 и Лондона-2012.

Реклама

Напомним, медалей Пекина-2008 лишились мужская сборная России по легкой атлетике в эстафете 4×400 метров, женская сборная России в эстафете 4×400 метров, сборная России в эстафете 4×100 метров, прыгунья в высоту Анна Чичерова, бегунья на дистанции 3000 метров Екатерина Волкова, метательница копья Мария Абакумова, прыгунья Татьяна Лебедева, борец греко-римского стиля Хасан Бароев, тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев, Дмитрий Лапиков, Надежда Евстюхина (бронза) и Марина Шаинова.

Медали Олимпиады 2012 года в Лондоне отняли у бегуньи на 3000 метров с барьерами Юлии Зариповой, метательницы молота Татьяны Белобородовой, бегуньи на 800 метров Марии Савиновой, толкательницы ядра Евгении Колодко, тяжелоатлетов Александра Иванова, Натальи Заболотной, Светланы Царукаевой и Апти Аухадова, а также у женской команды в легкоатлетической эстафете 4×400 метров.

Еще по этой теме
Российская легкоатлетка Лебедева лишена двух медалей ОИ из-за допинга

Российская легкоатлетка Лебедева лишена двух медалей ОИ из-за допинга

Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали

Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали

Российские бегуньи лишились медали ОИ-2012 после проверки на допинг

Российские бегуньи лишились медали ОИ-2012 после проверки на допинг


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1200599 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Алла Пугачева пришла на день рождения внучки в мини Showbiz

Алла Пугачева пришла на день рождения внучки в мини

Ученые нашли способ избавиться от телефонной зависимости Hi-Tech

Ученые нашли способ избавиться от телефонной зависимости

Стало известно, почему Лариса Гузеева разъехалась с мужем Wo&Men

Стало известно, почему Лариса Гузеева разъехалась с мужем

Специалист: кнопки «удалить» в интернете нет Hi-Tech

Специалист: кнопки «удалить» в интернете нет

В Китае пересадили выращенное на руке ухо Hi-Tech

В Китае пересадили выращенное на руке ухо

Олимпийские игры

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 