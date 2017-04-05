МОК лишил сборную России еще одной медали ОИ в Лондоне

После перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву серебряной медали Олимпийских Игр в Лондоне. По данным МОК, в допинг-пробе спортсменки в результате перепроверки обнаружили запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).

В ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики членства, и, таким образом, все российские легкоатлеты оказались отстранены от участия в международных турнирах.

В том же 2015 году МОК начал перепроверку проб, взятых во время Олимпиад в Пекине и Лондоне. В ходе перепроверок допинг-тестов комитет лишил Россию 22 олимпийских медалей Пекина-2008 и Лондона-2012.

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Напомним, медалей Пекина-2008 лишились мужская сборная России по легкой атлетике в эстафете 4×400 метров, женская сборная России в эстафете 4×400 метров, сборная России в эстафете 4×100 метров, прыгунья в высоту Анна Чичерова, бегунья на дистанции 3000 метров Екатерина Волкова, метательница копья Мария Абакумова, прыгунья Татьяна Лебедева, борец греко-римского стиля Хасан Бароев, тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев, Дмитрий Лапиков, Надежда Евстюхина (бронза) и Марина Шаинова.

Медали Олимпиады 2012 года в Лондоне отняли у бегуньи на 3000 метров с барьерами Юлии Зариповой, метательницы молота Татьяны Белобородовой, бегуньи на 800 метров Марии Савиновой, толкательницы ядра Евгении Колодко, тяжелоатлетов Александра Иванова, Натальи Заболотной, Светланы Царукаевой и Апти Аухадова, а также у женской команды в легкоатлетической эстафете 4×400 метров.

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