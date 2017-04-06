«Вашингтон» второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат

Хоккеисты «Вашингтона» на своем льду со счетом 2:0 победил «Нью-Йорк Рейнджерс» и во второй раз подряд и в третий раз в истории клуба завоевал Президентский кубок, выиграв регулярный чемпионат НХЛ. В составе хозяев шайбы забросили Джастин Уильямс (35') и Евгений Кузнецов (46').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и набрал 68-е (33 шайбы + 35 передачи) очко в сезоне. Кузнецов, помимо гола, отдал голевой пас, в его активе 58 (19 + 39) очков.

Столичный клуб обеспечил себе трофей за два матча до окончания чемпионата. «Вашингтон» после 80 игр набрали 116 очков и стал недосягаемы для конкурентов. У ближайшего преследователя - «Питтсбурга» - в активе 109 очков после 79 встреч.

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Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли команда Барри Тротца будет иметь преимущество своей площадки. «Вашингтон» выступает в НХЛ с 1974 года. Впервые клуб выиграл регулярный чемпионат в сезоне-2009/10. Команда ни разу в своей истории не побеждала в Кубке Стэнли, ее высшим достижением в плей-офф НХЛ является выход в финал в 1998 году.

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