Сборная Латвии по футболу установила антирекорд

Сборная Латвии по футболу в мировом рейтинге ФИФА установила антирекорд, заняв 124-ю позицию.

В течение месяца сборная потеряла 13 позиций. На счету нашей команды сейчас 265 рейтинговых очков. Прошлый антирекорд сборной был зафиксирован в июне 2013 года, когда команда опустилась на 119-ю строчку.

Напомним, сборная Латвии в рамках розыгрыша Кубка мира в подгруппе В на прошлой неделе уступила 0:1 Швейцарии, а двумя днями позже в проверочных матчах в гостях потерпела разгромное поражение 0:5 от сборной Турции.

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После этих неудач с должности ушел главный тренер Мариан Пахарь. Он возглавлял команду с июля 2013 года.

Сборная Латвии в розыгрыше Кубка мира в подгруппе В на данный момент занимает предпоследнее пятое место. На счету сборной - три очка. Следующую дуэль команда проведет в июне против Португалии.