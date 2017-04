Клуб оштрафовал футболиста на 100 тысяч евро за необычное празднование гола

92'min ça va à 8000 Woulala #aubameyang #bvb #mask #philippplein #17 #flash #goodjob #mybroisthebest 💪🏽👍🏽🤙🏽

A post shared by Willy.Aubameyang (@willy.aubameyang) on Apr 5, 2017 at 11:51am PDT