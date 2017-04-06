Клуб оштрафовал футболиста на 100 тысяч евро за необычное празднование гола

Руководство футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) оштрафовало нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга за использование маски Человека-паука во время празднования гола в матче чемпионата Германии с «Шальке-04», который завершился со счетом 1:1.

Возможно, наказание последовало из-за того, что маска была от фирмы Nike, в то время как техническим спонсором дортмундцев является Puma.

Bild сообщает, что

руководство «Боруссии» оштрафовало 27-летнего форварда на 100 тысяч евро.

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Скандал разгорелся еще 2 апреля, на следующий день после игры. Уже тогда в СМИ заговорили о штрафе, но сумма не называлась даже приблизительно.

Накануне брат Обамейянга Вилли в Instagram опубликовал фото в той же маске, а рядом находился Пьер-Эмерик. Когда точно был сделан снимок, неизвестно.