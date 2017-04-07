Сборная Латвии по хоккею сегодня встретится с Белоруссией

Эдгар Кулда
 

Эдгар Кулда. Фото: Ieva Čīka / LETA

В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею в Кельне, сборная Латвии в пятницу вечером в ледовом холле Даугавпилса проведет проверочный матч против сборной Белоруссии. Игра начнется в 19:30 и будет транслироваться на телеканале LTV7.

На первый матч против белорусов в ворота сборной Латвии встанет Ивар Пунненов, в свою очередь как 13-й нападающий заявлен Френк Разгалс. Обязанности ассистента капитана будут выполнять три хоккеиста: Роналдс Кениньш, Микс Индрашис и Артур Кулда.

Всего в Даугавпилс приехали 25 хоккеистов, но в сегодняшней игре участия не примут Гунтис Галвиньш, Оскарс Батня и Роберт Липсбергс.

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В свою очередь впервые на лед в составе сборной выйдут нападающий Кирилл Тамбиев и защитник Кристофер Биндулис.

Состав сборной Латвии на матч против Белоруссии 07.04.2017

Вратари: Ивар Пунненов, Янис Калниньш

Защитники: Кристофер Биндулис, Увис Янис Балинскис, Оскарс Цибульскис, Ральфс Фрейбергс, Арутр Кулда, Янис Якс, Кристапс Робертс Зиле.

Нападающие: Кирилл Тамбиев, Гунар Скворцов, Коба Ясс, Френкс Разгалс, Кирилл Галоха, Микс Индрашис, Роберт Букартс, Виталий Павлов, Гатис Грицинскис, Гинтс Мейя, Роналдс Кениньш, Эдгар Кулда, Марис Бичевскис.

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