Давайте представим себе вымышленного американского звездного спортсмена, который был вынужден перелететь через океан для того, чтобы играть в лучшей в мире лиге. Давайте представим себе, что это футболист Премьер-лиги, парень по имени, скажем, Оуэн Вэлор (Owen Valor). Давайте представим себе, что на протяжении всей своей карьеры он говорил о двух своих мечтах — о победе в Премьер-лиге клуба Thwistsockel FC, а также о чемпионском титуле для команды звездно-полосатого флага (Клуб Thwistsockel не смог квалифицироваться для участия в Лиге Чемпионов. Вы можете продолжить дальше этот перечень вместе со мной).

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И вот теперь, скажем, некие Очень Важные Люди в Костюмах начинают рассуждать о том о сем — кто, возможно, будет оплачивать страховку за их спрятанную икру, и будут ли они принимать ванну, наполненную долларами или евро. В результате всех этих рассуждений оказалось, что Премьер-лига не будет перестраивать свое расписание из-за первенства мира. Теперь представим себе, что этот Оуэн Вэлор — или О.В. — говорит:

да пошли вы все к черту, я в любом случае будут играть на Чемпионате мира, потому что я обещал сделать это свой стране.

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Я могу себе представить, что мы назвали бы его истинным патриотом. Я могу себе представить, что мы назвали бы его американским мечтателем. Я могу себе представить, что мы назвали бы его мятежным иконоборцем, упрямцем и даже немного чокнутым, но также верным своим принципам.

Так можно ли сказать, что Алекс Овечкин ведет себя эгоистично на этой неделе, когда повторяет то же самое, что он говорил месяц назад и год назад, и говорил каждый раз, когда его спрашивали об Олимпийских Играх: идите вы к черту со всеми своими костюмами, все вы в НХЛ и в МОК, а я буду выступать за свою страну в 2018 году? На мой взгляд, речь идет о чем-то совершенно противоположном.

Его отказ отступить от своей позиции даже сейчас, когда НХЛ закрыла двери для участия в Играх в Пхенчхане, возможно, поставит его в самый дальний конец списка игроков НХЛ, многие из которых были более сдержанными в своем разочаровании. Но здесь отмечается определенная последовательность.

Этот парень на протяжении всей своей карьеры отказывается проводить различие между Кубком Стэнли и золотой медалью, называя их одинаково важными целями. Он каждый раз надевал свитер российской сборной, хотя его критики тесно связывали Овечкина с международными разочарованиями России, полагая, что они обусловлены постсезонными проблемами клуба «Вашингтон». Но это не так.

«Международное сравнение не может быть справедливым, на мой взгляд, потому что вы смотрите на те команды, которые выбивает сборная Канады и сравните с теми командами, которые выбивает Россия, — сказал в беседе со мной генеральный менеджер команды «Вашингтон" Брайан Маклеллан (Brian MacLellan). — Это несправедливо для Ови… Включите Кросби в российскую команду и посмотрите, что получится.

Это будет тот же результат — они проиграют, потому что у них просто не будет единого целого».

И, тем не менее, Овечкин сознательно продолжает оставаться лишенным зуба лицом участия спортсменов в Олимпийских играх, даже если это сделает его мишенью для повсеместной резкой критики. (Комментатор телеканала ESPN Джон Бучигросс (John Buccigross) уже снял обвинение в «эгоистичности», и сделал он это в Twitter на этой неделе, тогда как мой друг Том Ловерро (Thom Loverro) написал: «будет и должно быть оказано значительное давление здесь, в Вашингтоне, для того, чтобы (Овечкин) не получил отпуск почти на три недели в самый разгар сезона и не смог сыграть в хоккей где-то в другом месте для каких-то других зрителей»).

Это напоминает ежегодные стенания в тот момент, когда Овечкин покидает город после вылета «Вашингтона» из турнира и сразу же направляется на мировое первенство. «Какая преданность», — сказали бы мы об американском спортсмене, который стремительно возвращается домой для того, чтобы помочь нуждающейся в нем национальной сборной. Вместо этого критики Овечкина спрашивают: «А почему он не заботится о своем работодателе?»

Возможно, было бы большим упрощением предположить, что Овечкин делает выбор в пользу принципа, а не зарплатной ведомости. Мы ничего точно не знаем о том давлении, которое оказывается на него на родине — он сын олимпийской героини, которая общается с Владимиром Путиным;

однажды он пролетел на самолете полмира всего за несколько дней до начала своего сезона, и сделано это было только для того, чтобы помочь нести Олимпийский факел.

Наверное, нет необходимости в заламывании рук; НХЛ, вероятно, блефует — как считает Овечкин, — или его страна, возможно, снимет его с крючка и не станет включать в сборную никого из игроков НХЛ, если эта лига не изменит свою позицию. Но если Судный день все-таки наступит, и одна из самых ярких звезд в разгар сезона улетит на несколько недель, то Овечкин будет не единственным, кого попросят серьезно поразмыслить и сделать свой выбор.

Фанаты столичной команды должны решить, как к этому относиться, и стоит ли поддерживать непослушное Олимпийское движение, возглавляемое ее капитаном. Вот мой прогноз: большая часть людей согласятся с тем, что Овечкин дает Вашингтону больше, чем Вашингтон дает Овечкину, и они поймут, что он оказался в центре чужой финансовой схватки и поддержат его решение с различной степенью энтузиазма (Особенно в том случае, если он заполнит несколько свободных позиций в своем резюме в июне).

А есть еще его владелец. Тед Леонсис (Ted Leonsis) столь же последователен в этом вопросе, как и Овечкин. Он говорит об их долгосрочном партнерстве, о своем уважении к Овечкину и его семье, о том, как искренне Овечкин поблагодарил его после разочарования в 2010 году в Ванкувере. Леонсис однажды назвал Овечкина «евангелистом и представителем» Олимпийских Игр в Сочи и обещал, что он разрешит ему участвовать в Играх, даже если НХЛ примет решение не отпускать своих игроков.

«Это очень важно для него и для его семьи, — сказал Леонсис в 2013 году, осознавая при этом ту опасность, которую представляет подобная позиция для его международной команды. «Кто я такой, чтобы помешать ему реализовать свою мечту?" Дебаты в 2018 году возобновились, однако послание владельца клуба не изменилось.

Если Алекс Овечкин говорит:

«Для меня, на самом деле, важно поехать туда, важно представлять мою страну и играть за нее", то я его поддержу,

— сказал он в интервью журналу Sports Illustrated прошлой осенью. — Что может произойти в худшем случае? Будет наложен штраф? Я надеюсь, что до этого дело не дойдет».

Возможно, оба они просто ходят на цыпочках вокруг влиятельных структур: Леонсис с наиболее важным игроком в истории своей франшизы, а Овечкин со своей сложной родиной. Но никто из них никогда не колебался, по крайней мере в своей открыто выраженной позиции.

«Это самая главная возможность в жизни — выступать на Олимпийских играх, — сказал Овечкин на этой неделе.

— Если кто-то скажет мне, что не надо ехать, то мне все равно. Я просто поеду».

«Я должен вернуть назад моего капитана, — сказал Леонсис в интервью журналу Sports Illustrated в октябре прошлого года. — И я это сделаю».

Здесь много разных повесток. Владельцы бьются за то, чтобы сохранить свои финансовые инвестиции (и свои домашние ворота). Олимпийские боссы бьются за то, чтобы сохранить свои счета на оплату текущих расходов. Фанаты (и представители СМИ) хотят получить полное удовольствие от олимпийского хоккейного турнира без каких-либо последствий. В этом драматическом спектакле вы не найдете большого количества бескорыстных действующих лиц.

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