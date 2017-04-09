В Бразилии состоялся необычный матч

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Steven Depolo

Футбольный клуб четвертого дивизиона чемпионата Бразилии «Флуминенсе де Фейра» проводит оригинальную совместную маркетинговую кампанию с сетью супермаркетов.

В ходе рекламной акции игровые номера на футболках выступают в качестве ценников в этих магазинах, сообщает испанская газета AS.

К игровому номеру футболиста через запятую мелким шрифтом дописывается еще несколько цифр, что образует цену на определенный товар в этой сети супермаркетов.

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Названия товаров располагаются выше вместо фамилий игроков, но рассмотреть их можно только с близкого расстояния.

Пока в новой форме футболисты «Флуминенсе де Фейра» провели один матч, уступив на выезде клубу «Виктория» со счетом 0:6 в матче чемпионата штата Баияно.


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