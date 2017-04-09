Тренеру «Баварии» пришлось оправдываться за поцелуй своего игрока

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти объяснил, почему поцеловал в щеку хавбека Франка Рибери после замены в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Дортмунда, в котором его команда победила со счетом 4:1.

«Он хорошо играл, и у него был день рождения, - цитирует Bild итальянского наставника. - Я решил, что его надо поцеловать».

Француз, которому в субботу исполнилось 34 года, уже на четвертой минуте встречи забил мяч, а вскоре после перерыва Рибери сделал еще голевой пас на Арьена Роббена, после которого все вопросы о победителе принципиального матча практически отпали.

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Это не первый случай, когда известные тренеры «осчастливливают» поцелуями своих футболистов. Два года назад тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь признался, что поцеловал полузащитника Андера Эрреру в перерыве игры с «Астон Виллой».

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