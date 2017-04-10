НХЛ назвала лучших игроков по итогам регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига подвела итоги регулярного чемпионата.

Голкипер Вашингтона Брэйден Холтби выиграл «Уильям Дженнингс Трофи» – трофей, присуждаемый вратарям команды, пропустившей меньше всего голов в регулярном чемпионате НХЛ.

Кэпиталс пропустили всего 182 шайбы, следом за ними идет Коламбус со 195 пропущенными голами.

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Стоит отметить, что согласно правилам Лиги, второй вратарь Вашингтона Филипп Грубауэр не считается обладателем приза, поскольку провел всего 24 матча при требуемых 25. Тем не менее, клуб собирается просить НХЛ сделать для него исключение.

Капитан Питтсбурга Сидни Кросби завоевал «Морис Ришар Трофи», став лучшим снайпером «регулярки».

Канадец забил 44 гола в 75 матчах.

Отметим, что Кросби выиграл данный приз во второй раз в карьере. В 2010 лидер Пингвинз разделил трофей со Стивеном Стэмкосом.

«Арт Росс Трофи» достался капитану Эдмонтона Коннору Макдэвиду, ставшему лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.

Молодой канадец набрал 100 (30+70) очков в 82 матчах, опередив Сидни Кросби из Питтсбурга и Патрика Кэйна из Чикаго на 11 очков. При этом, Макдэвид стал вторым игроком Ойлерс в истории (после Уэйна Гретцки), выигравшим данный приз, и первым – за последние 30 лет.

Форвард Торонто Остон Мэттьюс выиграл бомбардирскую гонку среди новичков.

19-летний американец набрал 69 (40+29) очков в 82 матчах, при этом став лучшим снайпером среди новичков.