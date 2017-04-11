«Металлург» обыграл СКА во втором матче финала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» обыграл петербургский СКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча прошла в понедельник, 10 апреля, в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки. Первую шайбу в матче забросил нападающий «Металлурга» Ян Коварж на восьмой минуте.

Спустя четыре минуты форвард СКА Вадим Шипачев сравнял счет. На 38-й минуте шайбу забросил нападающий Владислав Калетник, на 59-й минуте отличился Томми Сантала.

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Следующий матч состоится 12 апреля в Санкт-Петербурге.

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