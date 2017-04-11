Канада, США и Мексика подали совместную заявку на проведение мундиаля

Канада, США и Мексика в понедельник объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Об этом сообщается в официальном микроблоге Федерации футбола Канады в Twitter.

Ранее президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни заявил, что США, Канада и Мексика нацелены на подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года, уточняет РИА «Новости».

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Глава Федерации футбола США отметил, что правительство страны оказывает полную поддержку этому проекту.

It's official! USA, Canada and Mexico declare intention to submit unified bid to host 2026 FIFA World Cup.



Details: https://t.co/Ua6lVOMXl6 pic.twitter.com/ye10ll5ypR— U.S. Soccer (@ussoccer) 10 апреля 2017 г.

Напомним, что совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года.

Место проведения турнира будет выбрано в мае 2020 года.

Всего на ЧМ-2026 будет сыграно 80 матчей: 48 встреч на групповом этапе и 32 в плей-офф. Согласно проекту 60 матчей должны пройти на территории США, Канада и Мексика примут по 10 встреч.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году, тогда турнир принимали США. В Мексике соревнования проходили в 1970-м и 1986 годах, Канада ни разу не принимала мундиаль.

На проведение турнира помимо североамериканцев претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно.

Согласно принципу ротации континентов ЧМ-2026, скорее всего, не будет проходить в Европе или Азии, потому что ЧМ-2018 принимает Россия, а ЧМ-2022 - Катар.