Канада, США и Мексика подали совместную заявку на проведение мундиаля

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Канада, США и Мексика в понедельник объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Об этом сообщается в официальном микроблоге Федерации футбола Канады в Twitter.

Ранее президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни заявил, что США, Канада и Мексика нацелены на подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года, уточняет РИА «Новости».

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Глава Федерации футбола США отметил, что правительство страны оказывает полную поддержку этому проекту.

Напомним, что совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года.

Место проведения турнира будет выбрано в мае 2020 года.

Всего на ЧМ-2026 будет сыграно 80 матчей: 48 встреч на групповом этапе и 32 в плей-офф. Согласно проекту 60 матчей должны пройти на территории США, Канада и Мексика примут по 10 встреч.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году, тогда турнир принимали США. В Мексике соревнования проходили в 1970-м и 1986 годах, Канада ни разу не принимала мундиаль.

На проведение турнира помимо североамериканцев претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно.

Согласно принципу ротации континентов ЧМ-2026, скорее всего, не будет проходить в Европе или Азии, потому что ЧМ-2018 принимает Россия, а ЧМ-2022 - Катар.


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