Канада, США и Мексика подали совместную заявку на проведение мундиаля

Ранее президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни заявил, что США, Канада и Мексика нацелены на подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года, уточняет РИА «Новости».

Глава Федерации футбола США отметил, что правительство страны оказывает полную поддержку этому проекту.

It's official! USA, Canada and Mexico declare intention to submit unified bid to host 2026 FIFA World Cup.



Details: https://t.co/Ua6lVOMXl6 pic.twitter.com/ye10ll5ypR— U.S. Soccer (@ussoccer) 10 апреля 2017 г.