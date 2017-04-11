Во время футбольного матча в Одессе выбитый вратарем мяч попал в троллейбус

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

Курьезный случай произошел во время матча чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги на стадионе «Спартак» в Одессе, где мяч угодил в проходящий мимо стадиона троллейбус, сообщает УНИАН.

В игре 24-го тура украинской Второй лиги одесская «Жемчужина» принимала дома «Рух» из Винников.

В одном из эпизодов голкипер гостей Александр Дяченко выбил мяч так, что тот покинул пределы не только поля, но и стадиона, угодив в проезжающий мимо троллейбус.

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Отметим, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Жемчужины».


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