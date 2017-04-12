Перед автобусом с футболистами дортмундской «Боруссии» произошел взрыв

 

Фото: AP/Scanpix

В Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов по футболу между местной «Боруссией» и «Монако» около автобуса немецкой команды произошел взрыв, в результате чего один футболист пострадал. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в результате инцидента пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, который уже был доставлен в больницу. По предварительным данным, его здоровью ничего не угрожает.

Тем временем DW сообщает о том, что в Дортмунде произошли три взрыва рядом с автобусом немецкой команды. Журналисты уточняют, что пострадал центральный защитник клуба Марк Бартра. При этом больше никто из футболистов не пострадал.

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Twitter

По предварительным данным, автобус дортмундского клуба был поврежден в двух местах. Представитель стадиона Норберт Дикель, в свою очередь, призвал собравшихся задолго до начала матча болельщиков сохранять спокойствие. «Здесь, на стадионе, нет никаких поводов для паники», - заявил он.

На официальной странице «Боруссии» в Twitter уже появились сообщения, в которых руководство футбольного клуба подтвердило взрыв рядом с клубным автобусом. Взрыв бомбы произошел рядом с автобусом, когда команда должна была отправиться от гостиницы Mannschaftshotel на стадион.

Twitter

В клубе подчеркивают, что в результате инцидента пострадал один человек. При этом в «Боруссии» уже заверили, что у болельщиков, которые собрались идти на стадион, нет повода для беспокойства.

Позднее в клубе сообщили, что из соображений безопасности матч был отменен. Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» пройдет в среду, 12 апреля. Игра начнется в 18:45 по местному времени (19:45 мск). При этом болельщики смогут попасть на матч по уже купленным билетам.

Перед автобусом с футболистами дортмундской «Боруссии» произошел взрыв

Фото: Перед автобусом с футболистами дортмундской «Боруссии» произошел взрыв0


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