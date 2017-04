Перед автобусом с футболистами дортмундской «Боруссии» произошел взрыв

По информации издания, в результате инцидента пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, который уже был доставлен в больницу. По предварительным данным, его здоровью ничего не угрожает.

Тем временем DW сообщает о том, что в Дортмунде произошли три взрыва рядом с автобусом немецкой команды. Журналисты уточняют, что пострадал центральный защитник клуба Марк Бартра. При этом больше никто из футболистов не пострадал.

Twitter

Borussia Dortmund player Marc Bartra injured after three explosions near football team's bus in Gernany's Dortmund https://t.co/YUBAPktAuZ pic.twitter.com/XwkeTjA04U — Al Jazeera English (@AJEnglish) 11 April 2017

По предварительным данным, автобус дортмундского клуба был поврежден в двух местах. Представитель стадиона Норберт Дикель, в свою очередь, призвал собравшихся задолго до начала матча болельщиков сохранять спокойствие. «Здесь, на стадионе, нет никаких поводов для паники», - заявил он.

На официальной странице «Боруссии» в Twitter уже появились сообщения, в которых руководство футбольного клуба подтвердило взрыв рядом с клубным автобусом. Взрыв бомбы произошел рядом с автобусом, когда команда должна была отправиться от гостиницы Mannschaftshotel на стадион.

Twitter

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J— Borussia Dortmund (@BVB) 11 April 2017