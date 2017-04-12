Волейболистки сняли с себя трусы после победы в чемпионате

Волейболистки итальянского клуба «Альтаир 1963», представляющего Виченцу, громко отметили свою победу в шестом по силе дивизионе чемпионата страны, сообщает Libero.pe.

Победительницы более чем скромной Серии D стали знамениты на весь мир после того, как снялись обнаженными, оставив на себе лишь верхнюю часть формы - топы и гольфы.

Интимные места на групповой фотографии в раздевалке спортсменки прикрыли волейбольными мячами.

Реклама

Фотография была опубликована на официальной странице команды Facebook и быстро стала вирусной.

Facebook

Así celebraron las jugadoras del equipo italiano de voleibol USD Altair 1963 tras conquistar el título de la Serie D pic.twitter.com/gzpaBomoed— Rafael Rivera (@RafaDato2) April 11, 2017

Отметим, что спортсмены довольно часто снимаются обнаженными, демонстрируя миру свои атлетичные тела. Помимо фотосессий в глянцевых журналах, они довольно часто снимают с себя одежду для того, чтобы отпраздновать успех или прилечь внимание к каким-либо проблемам.





