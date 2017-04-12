Волейболистки сняли с себя трусы после победы в чемпионате

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Волейболистки итальянского клуба «Альтаир 1963», представляющего Виченцу, громко отметили свою победу в шестом по силе дивизионе чемпионата страны, сообщает Libero.pe.

Победительницы более чем скромной Серии D стали знамениты на весь мир после того, как снялись обнаженными, оставив на себе лишь верхнюю часть формы - топы и гольфы.

Интимные места на групповой фотографии в раздевалке спортсменки прикрыли волейбольными мячами.

Реклама

Фотография была опубликована на официальной странице команды Facebook и быстро стала вирусной.

Facebook

Отметим, что спортсмены довольно часто снимаются обнаженными, демонстрируя миру свои атлетичные тела. Помимо фотосессий в глянцевых журналах, они довольно часто снимают с себя одежду для того, чтобы отпраздновать успех или прилечь внимание к каким-либо проблемам.



Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Лепс выступил в Риге с аншлагом и cделал то, чего никто не ожида Showbiz

Лепс выступил в Риге с аншлагом и cделал то, чего никто не ожида

Смотрите! Вселяющий ужас бассейн на небоскребе Hi-Tech

Смотрите! Вселяющий ужас бассейн на небоскребе

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку Wo&Men

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку

Рената Литвинова вычеркнула из своей жизни брата и сестер Showbiz

Рената Литвинова вычеркнула из своей жизни брата и сестер

Крик души: муж изнасиловал меня спустя четыре дня после родов Wo&Men

Крик души: муж изнасиловал меня спустя четыре дня после родов

Спорт

Волейбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 