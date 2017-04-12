В России предложили мотивировать футболистов патриотическими песнями

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин выразил пожелание, чтобы российские болельщики во время игр сборной пели патриотическую песню времен Великой Отечественной войны.

«Когда идет решающая игра, почему бы не спеть «Вставай, страна огромная«? - задался вопросом Маркин в интервью »Комсомольской правде«. - Знаете знаменитую историю про то, как знаменитый хоккейный тренер Анатолий Тарасов в свое время, когда наша сборная проигрывала, заводил ее? Мне недавно Фетисов рассказывал эту историю еще раз. Как мы проигрывали какую-то игру, и Тарасов ничего не сказал, не стал их накачивать. Он пришел и а капелла запел Гимн СССР. И они вышли и разорвали соперника».

«Так же и здесь, - продолжил чиновник. - Когда вдруг стадион в одном порыве поет знакомую всем песню, это должна быть песня, которая всех должна заводить. Чтобы кого-то завести, ты должен сам завестись. Петь ее от души. Когда слезы на глаза. А то когда у нас транслируется, как наши спортсмены гимн поют... Честно скажу, сегодня в сборной этих игроков нет, и хорошо, но я помню: все поют, а наши стоят, кто-то в лучшем случае рот разевает».

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Напомним, что в апрельском рейтинге ФИФА сборная России, не участвующая в отборочных матчах на правах хозяйки ЧМ-2018, занимает 61-е место.

Летом 2017 года на Кубке конфедераций Россия сыграет в одной группе с Мексикой, Новой Зеландией и Португалией.