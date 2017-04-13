СКА и «Магнитка» установили рекорд финала КХЛ

Хоккеисты СКА
 

Хоккеисты СКА. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В третьей встрече финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги питерский СКА с огромным трудом сумел преодолеть сопротивление магнитогорского «Металлурга», забросив решающую шайбу незадолго до конца второго овертайма. Секундомер на 93-й минуте остановил Евгений Дадонов.

Питерцы победили 2:1 и с таким же счетом повели в финале розыгрыша Кубка Гагарина.

Игра в Ледовом дворце Санкт-Петербурга длилась 92 минуты и 45 секунд, что стало новым рекордом продолжительности для матчей финальной серии КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало «Металлургу» и ЦСКА, которые в финальной игре сезона-2015/16 провели на льду 78 минут 12 секунд.

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В основное время у СКА отличился Андрей Зубарев (24:54), у «Магнитки» - Денис Казионов (39:54). Для Зубарева, поразившего ворота щелчком от красной линии, это первый гол не только в нынешнем чемпионате, но и вообще за СКА, где защитник выступает уже второй сезон.

После матча игрок армейцев Егор Яковлев заявил, что петербургской команде удалось победить, поскольку она допустила на одну ошибку меньше, чем «Металлург». «Эмоционально было сложно добыть победу. Мы хорошо начали, второй период чуть-чуть провалили, пропустили ненужную шайбу, но гол в раздевалку нас немного подломил», - цитирует хоккеиста пресс-служба лиги.

Ранее в первом финальном матче выиграл СКА (5:4), а во втором - «Металлург» (3:1). Следующая игра серии до четырех побед пройдет 14 апреля в Петербурге.

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