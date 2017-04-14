Хоккеисты СКА разгромили «Металлург» в финале Кубка Гагарина

В финальном матче Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на своем льду вырвал победу у «Металлурга» (Магнитогорск).

Четвертый матч финальной серии розыгрыша завершился со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу СКА. «Металлург» дважды выходил вперед после голов Виктора Антипина (1-я минута) и Оскара Осалы (35-я), но хозяева смогли вырвать победу благодаря дублю Динара Хафизуллина (23-я, 53-я) и голу Андрея Зубарева (42-я).

Теперь СКА ведет в серии до четырех побед — 3-1. Ответный пятый матч с «Металлургом» состоится в воскресенье, 16 апреля, дома у соперников и решит судьбу Кубка Гагарина.

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В первом матче серии СКА обыграл соперника в Магнитогорске (5:4), а затем здесь же уступил ему (1:3). В следующем матче, уже на своем льду, армейцы одержали победу со счетом 2:1, проведя решающий гол во втором овертайме.

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