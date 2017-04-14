Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/LETA

Чтобы избежать уголовного дела, форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подкупил изнасилованную им девушку. Знаменитый спортсмен заплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.

Раскошелился роналду в 2010 году, чтобы замять случившееся. Инцидент сексуального характера произошел еще 13 июля 2009 года в Лас Вегасе, где Роналду отдыхал с братом и двоюродной сестрой.

Выяснилось, что предполагаемой жертвой насилия стала девушка примерно 25 лет.

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Чтобы избежать уголовного дела в отношении себя, известный футболист решил договориться с жертвой с помощью кругленькой суммы.

В итоге, между двумя сторонами было заключено соглашение. По его условиям, в обмен за значительную денежную сумму девушка обещала «навсегда» замолчать о произошедшем, передает немецкое издание Spiegel .

В свою очередь представитель Роналду в Мюнхене Йоханнес Крайли уже опроверг все обвинения в адрес своего подопечного.

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