В США спортсмен задавил свою трехлетнюю дочь

В американском штате Аризона разыгралась страшная трагедия. Футболист Тодд Хеп, выступавший в Национальной футбольной лиге (НФЛ), задавил свою трехлетнюю дочь, сообщает ESPN.

По данным СМИ, Хеп по неосторожности наехал на девочку, когда двигался на автомобиле по территории, примыкающей к его дому. Ребенок был доставлен в госпиталь, но врачи не сумели спасти жизнь девочки.

В действиях спортсмена полиция не увидела ничего подозрительного, однако расследование продолжается.

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Хеп выступал в составе клубов «Балтимор Рэйвенс» и «Аризона Кардиналс». В 2012 году он завершил профессиональную карьеру.