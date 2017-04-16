Футболиста сборной Панамы застрелили возле собственного дома

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Полузащитник сборной Панамы по футболу Амилькар Энрикес был убит в результате нападения рядом со своим домом в Нуэво-Колоне, сообщает Daily Mirror.

33-летний игрок получил несколько пулевых ранений, позднее он был доставлен в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь. Двое других пострадавших в результате нападения - Жоземар Педро и Делано Вилсон - также были госпитализированы.

«Мы выражаем соболезнования по поводу смерти игрока нашей сборной Амилькара Энрикеса», - написано на официальной странице Панамской федерации футбола в twitter.

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Энрикес выступал за национальную команду с 2005 года. Он провел за сборную 75 матчей, последний раз выходил на поле в игре против команды США 28 марта нынешнего года.


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