Хоккеисты СКА второй раз в истории подняли над головой Кубок Гагарина

 

Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

Санкт-петербургский СКА в гостях со счетом 5:3 обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и второй раз в истории стал обладателем главного трофея КХЛ.

У хозяев льда отличились Оскар Осала (9'), Виктор Антипин (24') и Ярослав Косов (41'). В составе гостей шайбы забросили Никита Гусев (27'), Александр Барабанов (30'), Евгений Дадонов (35'), Илья Ковальчук (41') и Сергей Плотников (59').

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Отметим, что вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин был признан самым ценным игроком плей-офф.

«Мне кажется, что мы играли достойно весь сезон, - сказал Василий в телеэфире. - Вышли в плей-офф с первого места, дошли до финала. Бились, отдали все силы, но победить не получилось. От кого из соперников исходила самая большая опасность? От команды СКА. Они играли командой, провели неплохую серию. У нас что-то не получалось, что-то получалось. В итоге проиграли. Жалко. Обидно. Спасибо большое всем болельщикам. Приятно было играть при такой поддержке».

Впервые СКА выиграл Кубок Гагарина в 2015 году. «Металлург» дважды одерживал победу в этом турнире (2014, 2016).

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