Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли

Евгений Малкин
 

Евгений Малкин. Фото: USA Today Sports/Scanpix

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал две результативных передачи в третьей встрече первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».

Малкин довел количество набранных очков по системе «гол плюс пас» до шести (две шайбы и четыре голевые передачи) и вышел по этому показателю на первое место в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Матч завершился победой «пингвинов» в овертайме со счетом 5:4. Хоккеисты из Питтсбурга одержали третью победу в трех играх серии и имеют все шансф выйти в новый раунд плей-офф.

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