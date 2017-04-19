Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AFP/LETA

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду оформил хет-трик в четвертьфинальном матче с Баварией (4:2) и стал первым игроком в истории, кто сумел забить 100 голов в Лиге чемпионов.

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Ближайший преследователь португальца - нападающий Барселоны Лионель Месси, на счету которого 94 забитых мяча.

Кроме этого, лидер «сливочных» побил рекорд клуба по количеству голов на Сантьяго Бернабеу. Забив свой 211-й гол на домашнем стадионе, Роналду превзошел достижение Альфредо Ди Стефано (210).

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