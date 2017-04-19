Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

Криштиану Роналду. Фото: AFP/LETA

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду оформил хет-трик в четвертьфинальном матче с Баварией (4:2) и стал первым игроком в истории, кто сумел забить 100 голов в Лиге чемпионов.