Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду оформил хет-трик в четвертьфинальном матче с Баварией (4:2) и стал первым игроком в истории, кто сумел забить 100 голов в Лиге чемпионов.
- Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования 14 апреля 2017 г.
- Криштиану Роналду первым из футболистов забил сотню голов в еврокубках 13 апреля 2017 г.
- Роналду назвали лучшим футболистом года в Португалии 21 марта 2017 г.
Ближайший преследователь португальца - нападающий Барселоны Лионель Месси, на счету которого 94 забитых мяча.
Кроме этого, лидер «сливочных» побил рекорд клуба по количеству голов на Сантьяго Бернабеу. Забив свой 211-й гол на домашнем стадионе, Роналду превзошел достижение Альфредо Ди Стефано (210).