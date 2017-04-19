Старков снова стал главным тренером сборной Латвии по футболу

Александр Старков
 

Александр Старков. Фото: LETA

Александр Старков сегодня на заседании правления Латвийской федерации футбола (ЛФФ) вновь был избран главным тренером сборной Латвии, сообщается на странице ЛФФ.

61-летний тренер сменит Марьана Пахаря, который в конце марта покинул свой пост. Это третий раз в карьере Старкова, когда он будет у руля нашей сборной, уточняет LETA.

Латвийский тренер высказал благодарность за оказанное доверие. «Это большая честь и ответственность. Я тоже был уверен, что работу с национальной сборной должен продолжать местный специалист. В мире часто происходит так, что смена главного тренера бывает не из-за того, что предыдущий тренер был плох, а для чтого, чтобы сделать рестарт команды», - указал Старков, отметив, что уверен, что ему хватает и знаний, и опыта, чтобы взяться за эту работу. «Я осознаю, что мое назначение может быть неоднозначно воспринято в обществе, однако сейчас я чувствую огромную мотивацию работать и помочь сборной Латвии достичь того уровня и результатов, какие она может достичь», - добавил он.

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Первый раз Старков был главным тренером сборной с лета 2001 года до конца 2004 года. В этот период команде удалось пробиться в финальный турнир чемпионата Европы в Поругалии в 2004 году. Повторно Старков снова встал у руля в апреле 2007 года, а спустя 6 лет его сменил Пахарь.

В феврале прошлого года Старков стал одним из ассистентов Пахаря, ранее он занимал пост председателя комитета национальных сборных ЛФФ.

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