Старков снова стал главным тренером сборной Латвии по футболу

Александр Старков сегодня на заседании правления Латвийской федерации футбола (ЛФФ) вновь был избран главным тренером сборной Латвии, сообщается на странице ЛФФ.

61-летний тренер сменит Марьана Пахаря, который в конце марта покинул свой пост. Это третий раз в карьере Старкова, когда он будет у руля нашей сборной, уточняет LETA.

Латвийский тренер высказал благодарность за оказанное доверие. «Это большая честь и ответственность. Я тоже был уверен, что работу с национальной сборной должен продолжать местный специалист. В мире часто происходит так, что смена главного тренера бывает не из-за того, что предыдущий тренер был плох, а для чтого, чтобы сделать рестарт команды», - указал Старков, отметив, что уверен, что ему хватает и знаний, и опыта, чтобы взяться за эту работу. «Я осознаю, что мое назначение может быть неоднозначно воспринято в обществе, однако сейчас я чувствую огромную мотивацию работать и помочь сборной Латвии достичь того уровня и результатов, какие она может достичь», - добавил он.

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Первый раз Старков был главным тренером сборной с лета 2001 года до конца 2004 года. В этот период команде удалось пробиться в финальный турнир чемпионата Европы в Поругалии в 2004 году. Повторно Старков снова встал у руля в апреле 2007 года, а спустя 6 лет его сменил Пахарь.

В феврале прошлого года Старков стал одним из ассистентов Пахаря, ранее он занимал пост председателя комитета национальных сборных ЛФФ.

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