Договорились: стадион «Сконто» разбирать не будут

Стадион «Skonto»
 

Стадион «Skonto». Фото: Ieva Čīka / LETA

Достигнута договоренность, что демонтаж на стадионе «Сконто» больше не происходит, и сборная Латвии сможет на нем провести матч против Португалии, сообщил президент Латвийской футбольной федерации Гунтис Индриксонс.

Сборная Латвии в рамках квалификации на чемпионат мира по футболу в 2018 году 9 июля должна принять Португалию во главе с лучшим футболистом мира Криштиану Роналду, однако на стадионе «Сконто», единственном в стране, который соответствует всем международным требованиям, снимают стулья и осветительные лампы, сообщает агентство ЛЕТА.

«Решение правления федерации было однозначным - игра против Португалии должна пройти на «Сконто«. Общими усилиями мы завершили переговоры, и со стороны разборщиков получено согласие сделать все, чтобы игра там состоялась. К ним претензии больше не выдвигаются, демонтаж не происходит. Все согласились на предложения, которые я сам выдвинул», - заявил Индриксонс.

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Напомним, 7 апреля от лица компании «Light» судебный исполнитель начал демонтаж движимого имущества стадиона «Сконто», поэтому «Adventika Group», которой стадион принадлежит, обратилось с заявлением в полицию с просьбой начать уголовный процесс.

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